В России вводится дополнительная скидка на железнодорожные билеты для школьников

В пятницу, 19 июня, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительной скидке на железнодорожные билеты для школьников. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«Билеты на проезд в двухэтажных пассажирских вагонах с четырехместными купе для детей старше 10 лет можно будет приобрести за 50% стоимости», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее такая скидка предоставлялась на проезд только в общих и плацкартных вагонах поездов дальнего следования. Пониженный тариф будет действовать в период учебного года: с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря.