В Telegram заявили, что продолжат сохранять тайну личной переписки

Конфиденциальность и тайна личной переписки остаются фундаментальным принципом Telegram во всех странах. Об этом заявил создатель мессенджера Павел Дуров после его разблокировки на территории России.

«При этом в плане сохранности личных данных изменений нет – право на конфиденциальность и тайну личной переписки остаются фундаментальным принципом Telegram во всех странах», - написал Дуров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что после разблокировки должна вырасти стабильность и скорость работы мобильных приложений мессенджера, а также должны стать доступными прямые веб-ссылки на каналы и сервисы Telegram.

Накануне стало известно, что Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой РФ снял требования на ограничение доступа к мессенджеру Telegram.