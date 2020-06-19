«Они сражались за Родину»: Матвиенко приняла участие во Всероссийской акции

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в преддверии Дня памяти и скорби приняла участие во Всероссийской акции «Вместе с Шолоховым "Они сражались за родину"».

Она выбрала фрагмент из романа Михаила Шолохова, в котором главный герой Николай Стрельцов размышляет перед боем.

«Я очень хорошо помню роман и, когда мне предложили принять участие в акции, я уже знала, какой отрывок выбрать. Еще когда читала книгу в юности, меня поразило описание человека перед боем - его мысли о смерти, чувства, которые он испытывает в минуты "огромного внутреннего напряжения"... Читая эти строки, особенно остро ощущаешь войну в ее "человеческом" измерении», - сказала Матвиенко.

Председатель Совфеда отметила, что сам роман повествует не только о войне, но и о любви, а также о вполне естественном страхе смерти.

«Разве не дорожат герои жизнью? Дорожат. Но сильнее оказывается ненависть к врагам, горечь отступления и желание сражаться за свой народ, за то, чтоб освободить от фашистов "бескрайнюю донскую степь" и всю захваченную фашистами землю», - подчеркнула Матвиенко.

Всероссийская акция, во время которой известные политики, представители культуры и искусства читают главы из книги, организована музеем писателя.