В ДНР заявили о разрушении украинскими силовиками водоводной станции в Горловке

Подкачивающая станция водовода «Северский Донец - Донбасс» была разрушена в результате массированного артиллерийского удара по Горловке в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике. Об этом заявил журналистам мэр города Иван Приходько.

По его словам, обстрел подкачивающей станции был намеренным. Масштаб последствий пока полностью не определен. Станция обслуживала всю северную часть города.

Украинские силовики использовали 15 мин калибром 82 мм и 20 мин калибром 120 мм. В результате обстрела станция полностью разрушена, передает «Интерфакс».