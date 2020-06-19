В Госдуме предупредили Украину о последствиях добычи газа у берегов Крыма

Депутат Госдумы, член Комитета по энергетике Михаил Шеремет предостерег Украину от добычи газа у берегов Крыма. Он заявил, что любые подобные попытки Киева будут пресечены.

«Для решения таких вопросов Украине нужно, прежде всего, осуществить демаркацию границ в Черноморском бассейне, согласовав их с РФ. Любая попытка вмешательства будет рассматриваться нашей стороной как акт агрессии против России», - сказал депутат.

По словам Шеремета, вопросы освоения черноморского шельфа нужно решать на уровне Министерств иностранных дел России и Украины, учитывая статус полуострова. Депутат добавил, что все должно происходить цивилизованно.

Ранее появились сообщения, что украинская компания «Нафтогаз» планирует возобновить добычу газа на шельфе Черного моря, которую она прекратила после воссоединения Крыма с Россией.

Месторождения углеводородов на данной территории эксплуатирует российская компания «Черноморнефтегаз».