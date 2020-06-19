Коронавирус с пекинского рынка оказался старше европейских штамов

В Китае расшифровали геном коронавируса, который был выявлен на крупнейшем оптовом рынке Пекина. Анализ показал, что пекинские образцы старше штамов, распространенных в настоящее время в Европе. Об этом заявил авторитетный китайский эпидемиолог Лю Цзюнь.

Ученый работает с коронавирусом с самого начала вспышки заболевания. Он руководил группой исследователей, изучавших вирус в провинции Хубей и более 20 раз посещал рынок в Ухане, с которого и началась эпидемия. Сейчас Лю Цзюнь изучает пекинские образцы COVID-19, которые собирает непосредственно на оптовом рынке китайской столицы.

По словам эпидемиолога, чтобы сравнить геномы, берут два разных вируса и смотрят, у кого из них произошло больше мутаций. Вирус считается более новым, если у него выявлено больше мутации. И соответственно ранним, первичным вирусом считается тот, у которого мутаций выявлено меньше, пояснил Лю Цзюнь.

«Согласно результатам первоначального геномного исследования, вирус на рынке Пекина пришел из Европы, однако у него есть определенные отличия от циркулирующих по европейским странам штаммов. Он старше современных европейских штаммов», - приводит ТАСС слова ученого.

Лю Цзюнь отметил, что отследить точный путь попадания коронавируса на оптовый рынок Пикина очень сложно. Вирус мог прибыть из-за рубежа с партией замороженных продуктов. И находясь в замороженном состоянии не мог эволюционировать, предположил эпидемиолог.

Ранее Китай обнародовал и передал ВОЗ данные генома коронавируса, найденного на оптовом рынке Пекина. В июне в столице КНР после двух месяцев затишья эпидемии произошла локальная вспышка COVID-19. Сообщалось, что эпицентром заражения могло стать помещение на рынке, в котором потрошили рыбу. После выявления коронавируса у 45 человек, власти Китая немедленно ввели военное положение в южной части города.