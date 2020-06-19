Российское посольство призвало США не пугать мирных граждан «российской угрозой»

Посольство России в США попросило американских политиков прекратить запугивать мирных граждан «страшилками» о РФ. Так в диппредставительстве отреагировали на призыв демократов не выводить войска США из Европы якобы из-за «российской угрозы».

Сотрудники посольства призвали американских законодателей проявить сдержанность в своих эмоциях и оценках.

«Нам нужно поддерживать цивилизованный диалог. Россия ни на кого не нападает и не имеет таких намерений. Хватит пугать американцев и европейцев ужасными историями о „российской угрозе“», - написано на странице посольства в Twitter.

В США 18 июня был представлен законопроект, согласно которому предлагается запретить финансирование сокращения численности американских военных в Европе, в том числе в Германии. Конгрессмены заявляют, что сотрудничество Вашингтона со странами ЕС необходимо для того, чтобы противостоять угрозам со стороны России, Северной Кореи и Ирана.

При этом, как напомнили российские дипломаты, в Европе размещены 180 американских ядерных бомб B-61.