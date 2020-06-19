Раскрыта тайна «мяча» из Антарктиды

Ученые сумели раскрыть тайну ископаемого, которое было обнаружено в 2011 году в Антарктиде. Находка имела странную форму и напоминала спущенный мяч. Ученые выяснили, что это яйцо, отложенное миллионы лет назад гигантской морской рептилией – мозазавром. Об этом пишет общенаучный журнал Nature.

Международная группа ученых, тщательно изучив находку с помощью микроскопов, обнаружила несколько слоев мембраны, что и подтвердило гипотезу о яйце с мягкой скорлупой. Возраст окаменелого яйца составляет около 66 миллионов лет.

Специалисты, чтобы выяснить какое существо могло отложить найденное яйцо, сопоставили пропорции тел и яиц 259 живых рептилий. Затем они изучили каталог вымерших животных, чьи пропорции и размеры подходили под установленные. В результате ученые пришли к выводу, что эта была древняя морская рептилия мозазавр.

Ранее ученые сумели идентифицировать найденные в Антарктиде скелеты доисторических животных, которые были обнаружены на острове Симор около 30 лет назад. После многолетних исследований ученые пришли к выводу, что обнаруженные окаменелости принадлежат древнейшему и одному из самых крупный хищников из семейства плезиозавров.