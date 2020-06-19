Врачи рассказали о пользе и вреде загара

На некоторых людей длительное пребывание на солнце может оказать негативное влияние, в то же время недостаток витамина D провоцирует иммунодефицит. Об этом заявила профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии последипломного образования Юлия Галлямова.

В интервью ТАСС она отметила, что загар является природным фактором. Он может использоваться в лечении многих кожных заболеваний. Но, по словам врача, загорать на солнце надо правильно.

Во-первых, необходимо всегда использовать фотозащиту. Во-вторых, с 11 до 16 часов лучше находиться в тени или в помещении.

Категорически запрещено избегать прямых солнечных лучей людям, страдающим фотодерматозом и фотодерматитом. От солнечного света у них на коже могут появиться волдыри и зуд.

При этом, как рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, солнечный свет чрезвычайно важен для формирования иммунной системы человека, так как он вырабатывает мелатонин.

«Например, световой день становится коротким с конца октября, спустя пару месяцев мелатонин снижается, и люди больше подвержены вирусам», - сообщил специалист.

Однако есть и группа риска - люди, у которых из-за загара может развиться онкозаболевание. Как правило, это граждане с очень светлой кожей и большим количеством родинок.