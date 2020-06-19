Трамп спрогнозировал рост ВВП США до самого высокого уровня в истории человечества

В третьем квартале 2020 года ВВП США достигнет самого высокого показателя в истории человечества. Такой прогноз дал президент Дональд Трамп.

«До выборов осталось четыре месяца. И каждый день мы поднимаемся все выше и выше. В третьем квартале в США будет самый высокий ВВП в истории человечества», - сказал он в интервью The Washington Times.

Американский лидер заявил о росте числа рабочих мест и розничных продаж в мае после того, как большинство предприятий страны возобновили работу.

Напомним, что в первом квартале 2020 года ВВП США в годовом выражении упал на 4,8 процента. Глава ФРС Джером Пауэлл позднее сообщил, что ВВП страны по итогам второго квартала может обвалиться на 20 процентов.