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Названы лучшие города в России для бюджетного отдыха летом

Тамара Астапенкова
06:51 19.06.2020
Эксперты составляли рейтинг, исходя из стоимости билетов на самолет и цен на проживание в гостиницах.
Названы лучшие города в России для бюджетного отдыха летом
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

В России составили рейтинг российских городов, в которых дешевле всего можно будет отдохнуть в июле. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий.

Эксперты составляли рейтинг, исходя из стоимости билетов на самолет и цен на проживание в гостиницах и отелях. В результате бюджетно отдохнуть в июле россияне смогут в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске, Барнауле, Набережных Челнах, Горно-Алтайске и Омске.

Отмечается, что авиаперелет в эти города варьируется от 850 до 1400 рублей, а проживание за сутки в трехзвездочном отеле – от 850 до 1800 рублей.

Эксперты при составлении рейтинга учитывали средние минимальные цены для июля 2020 года. Так, стоимость авиабилета в Москву будет начинаться от 850 рублей, а проживание – от 1300. До Астрахани можно долететь за 930 рублей, а переночевать в трехзвездочной отеле за 780 рублей. Цена билета на самолет в Санкт-Петербург начинается с 1000 рублей, номер в гостинице – с 1400 рублей.

Аналитики также отметили, что можно найти бюджетные варианты и для отдыха на курортах. Билет на самолет в Минеральные Воды можно приобрести за 1070 рублей.

Ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали, когда россиянам можно начать планировать свой отдых. Эксперты сообщили, что большинство регионов откроют свои двери для туристов с 15-20 июня. Пик туристического сезона ожидается в июле.

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