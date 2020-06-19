Уникальная прогулка к водопою: тигрица и котята в нацпарке попали на видео

Ученым национального парка «Земля Леопарда» с помощью фотоловушки удалось получить уникальное видео летнего отдыха амурских тигров. Самка привела к оленьему водопою свое первое потомство. Об этом сообщили пресс-служба нацпарка.

«Появление тигров именно в этом месте вполне логично, ведь возле воды часто много оленей. Но в данном случае речь вряд ли идет об охоте. Видно, что тигрята мокрые – скорее всего, они купались. Это первый раз, когда амурские тигры зафиксированы возле озера. Еще и семейным коллективом», - рассказал сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Сторожук.

Фотоловушка запечатлела тот момент, когда мама с тигрятами возвращались вдоль берега озера с купания. На кадрах видно, что малыши мокрые. Тигрята вплотную подошли к фотоловушке и с любопытством начали ее обнюхивать.

«При этом упитанность и «бодрость духа» редких кошек налицо», - говорится в сообщении.

В национальном парке сообщают, что на видео попала тигрица под номером T61F. О ней известно, что она родилась в конце 2016 года. Ученые с радостью отмечают тот факт, что молодая самка уже успела завестись потомством.

Сообщается, что фотоловушки крайне редко фиксируют в летний сезон тигриц с котятами. И это видео имеет особую ценность для сотрудников парка.