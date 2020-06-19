Помпео обвинил Болтона во лжи и предательстве

Государственный секретарь США Майкл Помпео обвинил экс-советника американского лидера и автора книги «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» в «откровенной лжи» и предательстве. Он уточнил, что судит о содержании книги по опубликованным из нее фрагментам в СМИ.

«Джон Болтон распространяет неправду, полуправду и откровенную ложь. Печально и опасно, что последняя публичная роль Джона Болтона - это роль предателя, который нанес ущерб Америке, нарушив свои священные доверительные отношения с ее народом», - говорится в заявлении Помпео, озаглавленном «Я тоже был в той комнате» и распространенным Госдепартаментом.

В своей книге Болтон, в частности, упомянул о том, что на первом в истории саммите США и КНДР в 2018 году Помпео якобы передал ему записку, где назвал американского лидера «треплом». Дональд Трамп в интервью The Wall Street Journal усомнился в правдивости этой информации, назвав свои отношения с Помпео «очень хорошими».

Министерство юстиции США уже подало в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией. Ему вменяют нарушение обязательств о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну, напоминает ТАСС.