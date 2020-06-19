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Военные РФ эвакуировали сотни блокированных боевиками сирийских школьников

Ян Брацкий
07:00 19.06.2020
После получения аттестатов выпускники смогут сдать вступительные экзамены в ведущие вузы страны, что для подавляющего большинства из них станет путевкой в нормальную жизнь
Военные РФ эвакуировали сотни блокированных боевиками сирийских школьников
© Фото: Juma Mohammad, Keystone Press Agency, Globallookpress

Несколько сотен сирийских школьников, ранее захваченных террористами, оказались на подконтрольной Дамаску территории. В безопасное место детей сопроводили военные полицейские и представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Вчерашние школьники выглядят непривычно, но несмотря на суровый внешний вид, ничем не отличаются от выпускников во всем мире. Разве что война четко расставила приоритеты, каждый здесь понимает, зачем сюда приехал.

«Я рвался сюда. Потому, что мы находились в трудных условиях из-за войны. В Мембидже не было учителей. Моя семья частным образом находила педагогов, выделила последние деньги на это, и я занимался самостоятельно. Платили большие деньги, лишь бы я смог пройти программу 12-ти классов. Я мечтаю сдать экзамены, и в будущем закончить университет, и стать фармацевтом», - признался юноша по имени Самир Хадж Хусейн.

Здесь же будущих фармацевтов, инженеров, учителей осмотрели врачи. Детей расселили в местных школах. Сейчас за их состоянием постоянно следят медики и при малейших подозрениях отправляют в специализированную клинику.

Врачи находят проблемы со здоровьем у каждого подростка, что не удивительно. Медицинскую помощь в районах, которые правительство САР не контролирует, люди не получают годами.

«Ребята долгое время не ели нормально, истощены, поэтому мы даем им здесь усиленное питание. Например, печенье с финиками помогает восполнить недостаток углеводов и витаминов. Кроме того, многие жалуются на почки, потому что с водой на той стороне линии разграничения большие проблемы», - констатирует доктор Ихелла Ара.

Помочь обещают всем. То, что дети наконец могут получить возможность сдать вступительные экзамены в самые престижные вузы страны - результат усилий сирийского правительства и российского Центра по примирению враждующих сторон.

«При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в город Алеппо на текущий момент прибыло свыше тысячи молодых людей с неподконтрольных сирийскому правительству территорий», - отмечает начальник отдела ЦПВС Алексей Полюхович.

Как сложно вернуться к нормальной жизни многие из этих детей испытали на себе. Например, Махмуд с огромным трудом выбрался из контролируемой боевиками местности.

«Было очень сложно попасть в Алеппо, потому что у нас очень долго проверяли документы на той стороне, придирались к каждой строчке. В итоге мы провели в этих автобусах целых восемь часов и очень устали», - поясняет Махмуд Само.

Парень хочет стать дантистом, так как стоматологом в Сирии быть почетно и прибыльно. Он уже все распланировал: когда закончит университет и выйдет на работу, то перевезет к себе всю семью. К сожалению, такие, пусть и простые мечты, могут себе позволить не все выпускники.

«В Алеппо не смогли попасть дети из западных районов провинции Алеппо, из Идлиба. Их не пускают боевики. Мы ждем их, но экзамены начинаются в это воскресенье. Рассчитывали на приезд 6000 школьников, пока их в несколько раз меньше. Боюсь, что если они не приедут, и не сдадут экзамены, то и не получат аттестаты», - сожалеет замминистра образования Алеппо Мустафа Абдул Гани.

Те, кто такую возможность получили, упускать ее не собираются. После проверки документов дети расходятся по кабинетам, где у них есть еще время подготовиться к экзаменам.

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