Опубликован геном найденного на рынке Пекина вируса COVID-19

Китай опубликовал и передал Всемирной организации здравоохранения данные генома найденного на оптовом рынке Пекина вируса COVID-19. Об этом говорится на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР.

Уточняется, что данные об эпидемиологической ситуации и геноме переданы «для общего пользования международным сообществом».

В частности, был опубликован геном вируса, найденного у заболевших в Пекине (NMDC60013902-01, NMDC60013903-02), а также найденного в образцах окружающей среды (NMDC60013903-03).

В июне стало известно о локальной вспышке COVID-19 на крупнейшем оптовом рынке в Пекине. Установлено, что эпицентром заражения могло стать помещение, в котором потрошили рыбу. Власти Китая немедленно ввели военное положение в южной части города.