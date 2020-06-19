Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Опубликован геном найденного на рынке Пекина вируса COVID-19

Анна Касаткина
05:40 19.06.2020
Уточняется, что данные об эпидемиологической ситуации и геноме переданы «для общего пользования международным сообществом».
Опубликован геном найденного на рынке Пекина вируса COVID-19
© Фото: Cheng Min, XinHua, Globallookpress

Китай опубликовал и передал Всемирной организации здравоохранения данные генома найденного на оптовом рынке Пекина вируса COVID-19. Об этом говорится на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР.

Уточняется, что данные об эпидемиологической ситуации и геноме переданы «для общего пользования международным сообществом».

В частности, был опубликован геном вируса, найденного у заболевших в Пекине (NMDC60013902-01, NMDC60013903-02), а также найденного в образцах окружающей среды (NMDC60013903-03).

В июне стало известно о локальной вспышке COVID-19 на крупнейшем оптовом рынке в Пекине. Установлено, что эпицентром заражения могло стать помещение, в котором потрошили рыбу. Власти Китая немедленно ввели военное положение в южной части города.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата18.06.2020, 21:01
Путин написал статью о Второй мировой войне для National Interest
Дата19.06.2020, 00:00
В первые дни войны: Минобороны опубликовало уникальный архив к годовщине начала Великой Отечественной
Дата17.06.2020, 16:44
UEFA подтвердил перенос финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 год
Дата16.06.2020, 14:18
Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт
Дата19.06.2020, 00:00
В первые дни войны: Минобороны опубликовало уникальный архив к годовщине начала Великой Отечественной
Дата11.06.2020, 14:22
Репетиция воздушной части Парада Победы: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
06:00 Армия
Видео
Врачи Минобороны осмотрели женщин и детей в отдаленных дагестанских селах
05:40 В стране и мире
Опубликован геном найденного на рынке Пекина вируса COVID-19
05:02 Армия
В Минобороны разъяснили порядок удаленного поступления офицеров в академии и университеты
05:01 Армия
Видео
Врачи Минобороны вылечили 900 пациентов мобильного госпиталя в поселке Еруда
04:50 В стране и мире
В России провели почти 16 миллионов тестов на коронавирус
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
07:06 В стране и мире
Трамп намекнул на рассекречивание информации об НЛО
06:51 В стране и мире
Названы лучшие города в России для бюджетного отдыха летом
06:44 В стране и мире
Видео
Гроза немецкого «зоопарка»: танк Т-34 доставили в Самару для участия в параде Победы
06:30 В стране и мире
Видео
В Самаре прошла первая совместная репетиция парада Победы: видео
06:28 В стране и мире
Видео
Уникальная прогулка к водопою: тигрица и котята в нацпарке попали на видео
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Уникальная прогулка к водопою: тигрица и котята в нацпарке попали на видео
Ученые нашли спрятанные сокровища в замке нацистов в Польше
Видео
Россияне станут свидетелями «шоу двух серпов» в небе
Стали известны подробности ДТП с участием внука экс-губернатора Хабаровского края
Названы новые герои легендарного мультфильма «Ну, погоди!»
В США почтальон раскрыл тайну записки в бутылке 30-летней давности
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.