Путин впервые показал журналистам свой «секретный» кабинет в Кремле

Президент России Владимир Путин впервые показал свой «секретный» кабинет в первом корпусе Кремля. Ранее двери этого помещения оставались закрытыми для журналистов.

Глава государства рассказал, что находится в его личном кабинете во время интервью в программе «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Там столовая и комната отдыха. Но, предупреждаю вас, я там не готовил ничего, поэтому там... рабочая атмосфера», - сказал Путин журналистам.

Интерьер помещения оказался выполнен в светлых тонах, на стене – портрет Петра I. Рядом со столом президента можно было увидеть детские рисунки и поделки, которые присылали ему в подарок.