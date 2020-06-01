Премьер Армении Никол Пашинян заболел коронавирусом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заболел коронавирусом. Об этом он сам рассказал во время прямого эфира на своей странице в Facebook.

«Вчера выяснилось, что мой тест на коронавирус положительный. У меня не было симптомов», - отметил политик.

Пашинян отметил, что не планирует проходить лечение в больнице и будет продолжать работать из резиденции.

«У меня здесь есть все условия, все средства связи. Сколько будет возможно работать, буду работать», - заявил глава кабмина.

Также премьер-министр Армении сообщил, что коронавирус выявлен у всех членов его семьи. Болезнь у них также протекает бессимптомно.