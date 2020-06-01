Премьер Армении Никол Пашинян заболел коронавирусом
Инфекция выявлена и у всех членов семьи политика. Болезнь у них протекает без симптомов.
© Фото: nikolpashinyan_official, Instagram
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заболел коронавирусом. Об этом он сам рассказал во время прямого эфира на своей странице в Facebook.
«Вчера выяснилось, что мой тест на коронавирус положительный. У меня не было симптомов», - отметил политик.
Пашинян отметил, что не планирует проходить лечение в больнице и будет продолжать работать из резиденции.
«У меня здесь есть все условия, все средства связи. Сколько будет возможно работать, буду работать», - заявил глава кабмина.
Также премьер-министр Армении сообщил, что коронавирус выявлен у всех членов его семьи. Болезнь у них также протекает бессимптомно.