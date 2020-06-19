Трамп намекнул на рассекречивание информации об НЛО

Президент США Дональд Трамп допустил возможность обнародования засекреченных материалов о неопознанных летающих объектах (НЛО). Об этом глава Белого дома заявил в интервью своему младшему сыну, которое было приурочено ко Дню отца и транслировалось в прямом эфире.

Речь шла о так называемой «Зоне-51» - секретной военной базе где, по мнению сторонников теории заговора, Пентагон скрывает обломки летающей тарелки якобы разбившейся 73 года назад.

«Миллионы человек хотят отправиться в Розуэлл и посмотреть. Я не скажу вам, что знаю об этом, но это очень интересно», - заявил Трамп, как сообщает ТАСС со ссылкой на его интервью.

«Розуэлльский инцидент», о котором упомянул Трамп, произошел четвертого июля 1947 года в штате Нью-Мексико. На землю рухнул воздушный шар, использовавшийся для регистрации звуковых волн от советских ядерных испытаний. Военные скрыли обломки и долгое время замалчивали инцидент, так как сам проект был секретным.

Это породило множество слухов и домыслов о том, что правительство США якобы скрывает факты существования разумной жизни на других планетах.

Масла в огонь человеческого любопытства периодически подливается и сам Пентагон, не так давно опубликовавший целую серию видеороликов и записей переговоров пилотов истребителей, которые сталкивались с НЛО во время полетов.