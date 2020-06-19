В Санкт-Петербурге прошла совместная репетиция парада Победы: видео

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади состоялась совместная репетиция пеших парадных расчетов и экипажей боевой техники. Двадцать четвертого июня в северной столице состоится торжественный парад в ознаменование 75-ой годовщины победы над фашизмом.

Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) оборудовали гусеничную бронетехнику, участвующую в военном параде, асфальтоходными башмаками и гусеницами на резиновом ходу для обеспечения сохранности дорожного покрытия.

В механизированной колонне представлены 109 единиц исторической, новейшей военной и специальной техники, включая танк Т-34, танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили «Тайфун-У», «Тайфун-К» и «Тигр-М», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и «Мста-Б», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», спецавтомобили военной полиции «УАЗ - Пикап» и «Лада Веста».

Вся гусеничная техника доставляется к Дворцовой площади и обратно в пункты постоянной дислокации на большегрузных тягачах в сопровождении военной автоинспекции.