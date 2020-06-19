Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В России провели почти 16 миллионов тестов на коронавирус

Анна Касаткина
04:50 19.06.2020
Узнать, как пройти тест в каждом отдельном регионе, россияне могут по телефонам оперативных штабов.
В России провели почти 16 миллионов тестов на коронавирус
© Фото: pixabay

Тест на наличие коронавирусной инфекции можно сделать в 747 российских лабораториях. По состоянию на 17 июня в стране проведено уже почти 16 млн лабораторных исследований на COVID-19, сообщили в Роспотребнадзоре.

«Тестирование доступно в 747 лабораториях, из них 109 лабораторий Роспотребнадзора, 518 - при государственных медицинских организациях и 120 лабораторий частной формы собственности», - уточнили в ведомстве.

Узнать, как пройти тест в каждом отдельном регионе, россияне могут по телефонам оперативных штабов по борьбе с распространением заболевания, добавили в Роспотребнадзоре.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата18.06.2020, 21:01
Путин написал статью о Второй мировой войне для National Interest
Дата19.06.2020, 00:00
В первые дни войны: Минобороны опубликовало уникальный архив к годовщине начала Великой Отечественной
Дата17.06.2020, 16:44
UEFA подтвердил перенос финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 год
Дата16.06.2020, 14:18
Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт
Дата19.06.2020, 00:00
В первые дни войны: Минобороны опубликовало уникальный архив к годовщине начала Великой Отечественной
Дата11.06.2020, 14:22
Репетиция воздушной части Парада Победы: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
05:02 Армия
В Минобороны разъяснили порядок удаленного поступления офицеров в академии и университеты
05:01 Армия
Видео
Врачи Минобороны вылечили 900 пациентов мобильного госпиталя в поселке Еруда
04:50 В стране и мире
В России провели почти 16 миллионов тестов на коронавирус
03:34 В стране и мире
Ученые навали дошкольников самыми опасными распространителями COVID-19
00:52 В стране и мире
Отец Нурмагомедова вылечился от коронавируса
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
05:02 Армия
В Минобороны разъяснили порядок удаленного поступления офицеров в академии и университеты
05:01 Армия
Видео
Врачи Минобороны вылечили 900 пациентов мобильного госпиталя в поселке Еруда
05:00 В стране и мире
На Красной площади прошла итоговая ночная репетиция парада Победы: видео
04:31 В стране и мире
Трамп назвал причины вывода из Германии солдат США
03:34 В стране и мире
Ученые навали дошкольников самыми опасными распространителями COVID-19
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые нашли спрятанные сокровища в замке нацистов в Польше
Видео
Россияне станут свидетелями «шоу двух серпов» в небе
Стали известны подробности ДТП с участием внука экс-губернатора Хабаровского края
Названы новые герои легендарного мультфильма «Ну, погоди!»
В США почтальон раскрыл тайну записки в бутылке 30-летней давности
Жертвы ЗОЖ: диетологи назвали «вредные полезные продукты»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.