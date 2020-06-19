Названа причина смерти бывшего главы Чувашии

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности. Об этом ТАСС сообщила заместитель главного врача Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Раиса Конашкова.

Конашкова отметила, что Игнатьев «неоднократно обращался за медицинской помощью в 2019 году». В феврале этого года, по ее словам, экс-глава республики поступил в центр в тяжелом состоянии: после обширного инфаркта у него сформировалась и прогрессировала тяжелая сердечная недостаточность, которая осложнилась нарушением функционирования внутренних органов.

В последний раз, отметила Конашкова, Игнатьев был госпитализирован в мае.

«Ситуация усугублялась двусторонней пневмонией», - добавила врач.

Игнатьев умер на 59-м году жизни. Ранее СМИ сообщили, что экс-губернатора госпитализировали с коронавирусом.