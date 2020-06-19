Эксперт рассказал, как нельзя заряжать телефон
По словам инженера, зарядка от прикуривателя может привести к поломке гаджета.
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Зарядка телефона от прикуривателя в автомобиле может привести к его поломке. Об этом рассказал старший инженер компании IVEStore Андрей Зеленый.
Если провода окажутся некачественными, из-за скачков давления гаджет получит слишком много энергии и может сломаться, пояснил эксперт.
«Особенно не рекомендуется держать телефон на зарядке при включении и выключении двигателя автомобиля. Это может привести к тому, что аккумулятор телефона полностью разрядится», - добавил Зеленый в беседе с агентством «Прайм».
Эксперт также уточнил, что плохо сказаться на состоянии телефона может и зарядка на солнце, так как в это время аккумулятор получает дополнительный нагрев.