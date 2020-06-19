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На Красной площади прошла итоговая ночная репетиция парада Победы: видео

Ян Брацкий
05:00 19.06.2020
Генеральная репетиция военного парада на Красной площади состоится 20 июня в 10:00.
На Красной площади прошла итоговая ночная репетиция парада Победы: видео
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

На Красной площади военнослужащие из состава пеших парадных расчетов и механизированной колонны завершили тренировки военного парада, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

В состав пешей колонны, сформированной из более чем 40 парадных расчетов, входят офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники Суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетского корпуса и участников Всероссийского движения «Юнармия», а также военнослужащие других силовых ведомств.

Также в тренировке на Красной площади приняли участие парадные расчеты военнослужащих иностранных государств.

Впервые в этом году по Красной площади пройдут военнослужащие 6 роты 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознаменного полка из состава 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, курсанты Михайловской военной артиллерийской орденов Жукова, Ленина, Краснознаменной Академии, парадный расчет инженерных войск, курсанты Военной орденов Жукова, Ленина, Краснознаменной академии связи имени маршала Буденного.

На юбилейном параде не обойдется и без исторической составляющей. В пешей части парада представлено 11 парадных расчетов в исторической форме одежды: группа со штандартами фронтов Великой Отечественной войны, знаменная рота с Боевыми знаменами прославленных соединений и воинских частей периода 1941-1945 годов, роты пехоты и народного ополчения, летчиков, моряков, инженеров, разведчиков и пограничников.

Парадные расчеты исторической части пройдут по Красной площади с образцами стрелкового оружия времен войны: самозарядными карабинами Симонова и винтовками Мосина, пистолетами-пулеметами Шпагина и Судаева. Завершат прохождение исторической части парада расчеты донских и кубанских казаков.

В состав механизированной колонны вошли свыше 220 единиц исторической, современной и перспективной военной техники, более 20 образцов которой примут участие в военном параде впервые.

К участию в торжествах допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к коронавирусной инфекции и без признаков иных заболеваний. Тренировка военного парада проведена в средствах индивидуальной защиты - в перчатках и масках. 

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