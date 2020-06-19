Трамп назвал причины вывода из Германии солдат США

Крупная задолженность официального Берлина перед НАТО стала причиной сокращения численности воинского контингента США в Германии. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.



Оправдывая свое решение, президент Соединенных Штатов заявил, что содержание солдат обходится очень дорого, а германская сторона регулярно задерживает платежи в НАТО. Не обошлось и без мнимой российской угрозы.

«Они должны кучу денег. Они не платят по счетам, должны платить 2%, а платят 1% от ВВП. Мы защищаем Германию от России, а между тем Германия платит России миллиарды долларов за энергоносители», - заявил американский лидер в интервью газете The Wall Street Journal.

Чем Москва угрожает Берлину и почему Германию должны защищать именно солдаты Пентагона Трамп не объяснил, акцентировав внимание на финансовой составляющей проблемы.

Ранее президент США анонсировал сокращение численности американских войск в Германии почти вдвое, до 25 тысяч человек.

Инициативы Вашингтона не остались незамеченными в России. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что если США свернет свое военное присутствие в Германии, или существенно его сократит, то это поспособствует снижению военно-политической напряженности в регионе.