Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Трамп назвал причины вывода из Германии солдат США

Ян Брацкий
04:31 19.06.2020
В настоящий момент на территории Германии расквартирован воинских контингент США численностью более 50 тысяч солдат.
Трамп назвал причины вывода из Германии солдат США
© Фото: U.S. Army flickr

Крупная задолженность официального Берлина перед НАТО стала причиной сокращения численности воинского контингента США в Германии. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. 
  
Оправдывая свое решение, президент Соединенных Штатов заявил, что содержание солдат обходится очень дорого, а германская сторона регулярно задерживает платежи в НАТО. Не обошлось и без мнимой российской угрозы.

«Они должны кучу денег. Они не платят по счетам, должны платить 2%, а платят 1% от ВВП. Мы защищаем Германию от России, а между тем Германия платит России миллиарды долларов за энергоносители», - заявил американский лидер в интервью газете The Wall Street Journal.

Чем Москва угрожает Берлину и почему Германию должны защищать именно солдаты Пентагона Трамп не объяснил, акцентировав внимание на финансовой составляющей проблемы.

Ранее президент США анонсировал сокращение численности американских войск в Германии почти вдвое, до 25 тысяч человек. 
Инициативы Вашингтона не остались незамеченными в России. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что если США свернет свое военное присутствие в Германии, или существенно его сократит, то это поспособствует снижению военно-политической напряженности в регионе.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата18.06.2020, 21:01
Путин написал статью о Второй мировой войне для National Interest
Дата19.06.2020, 00:00
В первые дни войны: Минобороны опубликовало уникальный архив к годовщине начала Великой Отечественной
Дата17.06.2020, 16:44
UEFA подтвердил перенос финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 год
Дата16.06.2020, 14:18
Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт
Дата19.06.2020, 00:00
В первые дни войны: Минобороны опубликовало уникальный архив к годовщине начала Великой Отечественной
Дата11.06.2020, 14:22
Репетиция воздушной части Парада Победы: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
05:02 Армия
В Минобороны разъяснили порядок удаленного поступления офицеров в академии и университеты
05:01 Армия
Видео
Врачи Минобороны вылечили 900 пациентов мобильного госпиталя в поселке Еруда
05:00 В стране и мире
На Красной площади прошла итоговая ночная репетиция парада Победы: видео
04:31 В стране и мире
Трамп назвал причины вывода из Германии солдат США
03:34 В стране и мире
Ученые навали дошкольников самыми опасными распространителями COVID-19
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые нашли спрятанные сокровища в замке нацистов в Польше
Видео
Россияне станут свидетелями «шоу двух серпов» в небе
Стали известны подробности ДТП с участием внука экс-губернатора Хабаровского края
Названы новые герои легендарного мультфильма «Ну, погоди!»
В США почтальон раскрыл тайну записки в бутылке 30-летней давности
Жертвы ЗОЖ: диетологи назвали «вредные полезные продукты»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.