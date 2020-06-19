Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Право, а не обязанность: эксперт объяснила порядок действий при требовании уйти в неоплачиваемый отпуск

Анна Касаткина
03:20 19.06.2020
Работник вправе сам просить о неоплачиваемом отпуске, как правило, ввиду уважительных причин.
Право, а не обязанность: эксперт объяснила порядок действий при требовании уйти в неоплачиваемый отпуск
© Фото: CHROMORANGE Bilderbox Globallookpress

Требование со стороны работодателя уйти в неоплачиваемый отпуск, если с ним не согласен сам сотрудник, является незаконным. Об этом рассказала эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Ольга Дайнеко.

Работник вправе сам просить о неоплачиваемом отпуске, как правило, ввиду уважительных причин: при рождении ребенка, смерти родственника, ухода за больным, для продления планового отпуска и в случае иных обстоятельств, отметила Дайнеко. Это также возможно, например, в период пандемии, когда сотрудник согласен подождать нормализации ситуации и имеет возможность временной подработки.

«В любых ситуациях уходить "без содержания" - право, а не обязанность работника. Как и право работодателя - предоставлять такой отпуск или нет. В любом случае, если работодатель "давит" на работника, нельзя поступать необдуманно», - пояснила эксперт в беседе с РИА Новости.

Дайнеко посоветовала не поддаваться на угрозы штрафов и увольнения по статье. Если нет возможности договориться с работодателем, следует жаловаться в трудовую инспекцию и лучше, если это будет коллективное обращение, уточнила она.

«Также можно и нужно отстаивать свои интересы, например, при незаконном увольнении или при невыплате выходного пособия в суде», - подчеркнула собеседница агентства.

Чтобы заявить о нарушении трудовых прав у работника есть три месяца, о невыплате зарплаты – год. Для незаконного увольнения этот срок составляет месяц со дня увольнения или даты, когда сотрудник о нем узнал, заключила Дайнеко.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата18.06.2020, 21:01
Путин написал статью о Второй мировой войне для National Interest
Дата19.06.2020, 00:00
В первые дни войны: Минобороны опубликовало уникальный архив к годовщине начала Великой Отечественной
Дата17.06.2020, 16:44
UEFA подтвердил перенос финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 год
Дата16.06.2020, 14:18
Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт
Дата19.06.2020, 00:00
В первые дни войны: Минобороны опубликовало уникальный архив к годовщине начала Великой Отечественной
Дата11.06.2020, 14:22
Репетиция воздушной части Парада Победы: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
03:34 В стране и мире
Ученые навали дошкольников самыми опасными распространителями COVID-19
02:10 Армия
«Владеют минометами, но боятся штыков»: что о солдатах рейха говорили красноармейцы в первые дни войны
01:37 В стране и мире
Видео
Фонд «Память поколений» направит вырученные от акции «Свеча памяти» средства на помощь ветеранам ВОВ
01:05 В стране и мире
Молния убила ребенка в Санкт-Петербурге
00:38 В стране и мире
Видео
«Хочется громогласно пропеть "Многие лета"»: Борис Невзоров поздравил Юрия Соломина с 85-летием
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые нашли спрятанные сокровища в замке нацистов в Польше
Видео
Россияне станут свидетелями «шоу двух серпов» в небе
Стали известны подробности ДТП с участием внука экс-губернатора Хабаровского края
Названы новые герои легендарного мультфильма «Ну, погоди!»
В США почтальон раскрыл тайну записки в бутылке 30-летней давности
Жертвы ЗОЖ: диетологи назвали «вредные полезные продукты»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.