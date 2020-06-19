Право, а не обязанность: эксперт объяснила порядок действий при требовании уйти в неоплачиваемый отпуск

Требование со стороны работодателя уйти в неоплачиваемый отпуск, если с ним не согласен сам сотрудник, является незаконным. Об этом рассказала эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Ольга Дайнеко.

Работник вправе сам просить о неоплачиваемом отпуске, как правило, ввиду уважительных причин: при рождении ребенка, смерти родственника, ухода за больным, для продления планового отпуска и в случае иных обстоятельств, отметила Дайнеко. Это также возможно, например, в период пандемии, когда сотрудник согласен подождать нормализации ситуации и имеет возможность временной подработки.

«В любых ситуациях уходить "без содержания" - право, а не обязанность работника. Как и право работодателя - предоставлять такой отпуск или нет. В любом случае, если работодатель "давит" на работника, нельзя поступать необдуманно», - пояснила эксперт в беседе с РИА Новости.

Дайнеко посоветовала не поддаваться на угрозы штрафов и увольнения по статье. Если нет возможности договориться с работодателем, следует жаловаться в трудовую инспекцию и лучше, если это будет коллективное обращение, уточнила она.

«Также можно и нужно отстаивать свои интересы, например, при незаконном увольнении или при невыплате выходного пособия в суде», - подчеркнула собеседница агентства.

Чтобы заявить о нарушении трудовых прав у работника есть три месяца, о невыплате зарплаты – год. Для незаконного увольнения этот срок составляет месяц со дня увольнения или даты, когда сотрудник о нем узнал, заключила Дайнеко.