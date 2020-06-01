Путин назвал вопросы воспитания детей ключевыми национальными приоритетами
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
|
Путин назвал вопросы воспитания детей ключевыми национальными приоритетами
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
31.05.2020, 20:35
Экипаж Crew Dragon успешно перешел на МКС
01.06.2020, 06:00
Крылья армии: Военно-транспортной авиации РФ исполнилось 89 лет
31.05.2020, 02:01
Туктамышева рассказала о сложностях на тренировках после карантине
31.05.2020, 16:00
Подводная одиссея «убийцы беспилотников»: пять ипостасей уникальной системы российских тральщиков
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
|
Выбор редакции
09:30 В стране и мире
Путин назвал вопросы воспитания детей ключевыми национальными приоритетами
09:05 В стране и мире
Премьер Армении Никол Пашинян заболел коронавирусом
08:40 В стране и мире
В Московской и Ленинградской областях лоси «устроили забеги» вдоль трасс: видео
07:08 Армия
Стратегическое сближение: летчики ЦВО отработали дозаправку в воздухе в Челябинской области
06:33 В стране и мире
Мир наоборот: чем примечательна вышедшая на Украине компьютерная игра о победе Третьего рейха
События дня
Популярное
В Московской и Ленинградской областях лоси «устроили забеги» вдоль трасс: видео
Как выглядит новая прогулочная разметка в парках Москвы: видео
Врач назвал самое эффективное средство защиты от COVID-19
«Будто меня били битами»: Елена Воробей заболела коронавирусом
На Патриарших в Москве полиция разогнала нарушающую дистанцию толпу
«Все это блеф»: военный обозреватель об испытаниях Украиной ракет «Нептун»