Впервые с мая в Москве от COVID-19 умерли менее 40 человек за сутки

В Москве за минувшие сутки от коронавирусной инфекции и ее осложнений скончались 34 человека. Медики отмечают, что такое низкое суточное количество смертей от COVID-19 зафиксировано впервые с начала мая.

«Впервые с начала мая в Москве за сутки скончались менее 40 пациентов с коронавирусом, общее число умерших в столице достигло 3565 человек», - сообщает столичный оперативных штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с просьбой продлить удаленный режим работы для своих сотрудников. Как отметил градоначальник, офисным служащим необходимо еще пару месяцев поработать дома, до окончательной стабилизации эпидемиологической обстановки в мегаполисе.

По состоянию на сегодняшний день, в России официально зарегистрировано 569 063 инфицированных коронавирусной инфекцией, 784 человек спасти не удалось.