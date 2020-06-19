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Онколог назвал симптом, требующий срочного обращения к врачу

Анна Касаткина
23:36 19.06.2020
Врач рассказал, как правильного загорать летом.
Онколог назвал симптом, требующий срочного обращения к врачу
© Фото: pixabay

Академик РАН и главный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал о профилактике рака кожи и правильном загаре. Он также назвал признак, который должен стать поводом для незамедлительного обращения к врачу.

«Если у вас долго не заживает любое нарушение кожного покрова, любая рана, не теряя времени, обратитесь к доктору», - сказал он.

Это должно особенно насторожить после длительного или систематического пребывания на солнце, уточнил Каприн в интервью «Комсомольской правде».

Врач отметил, что коже необходим витамин D, который организм получает благодаря солнечным лучам. Однако посидеть на пляже под зонтом или в тени деревьев в этом случае будет достаточно. Лежать под палящим солнцем, по словам Каприна, точно не следует.

Образования на коже злокачественного характера занимают второе место среди всех видов онкологии. При этом такой рак хорошо поддается лечению и отличается достаточно низкой летальностью, уточнил врач.

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