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Удивительная жизнь вне тени отца: как сложилась судьба Сергея Хрущева

Денис Шурыгин
22:53 19.06.2020
В США в возрасте 84 лет умер сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

Сергей Хрущев - ученый, публицист, политолог и сын единственного генсека СССР, который добровольно ушел из власти. Он никогда не жил в тени своего отца: окончил институт, много лет проработал в ОКБ Челомея, где разрабатывал проекты крылатых и баллистических ракет. За что, кстати, получил звание Героя соцтруда и Орден Ленина.

Хрущев младший был доктором технических наук, профессором, успел поработать заместителем директора института и заместителем генерального директора НПО.

Переезд в США случился в 1991 году. И это не было эмиграцией или бегством из страны. Хрущев с женой уехали по приглашению Университета Брауна, чтобы читать лекции по истории Холодной войны. Вещей почти не взяли, оба чемодана были набиты научными работами. В этой командировке Советский Союз перестал существовать.

Шанс вернуться в Россию, конечно, был, но супруги Хрущевы решили этого не делать. Хотя дети и внуки до сих пор живут в Москве. В 1999 году Сергей Никитич получил американское гражданство. Писал книги, оставался медийной личностью и, конечно, читал лекции студентам. Про ядерные бомбы, которых когда-то так боялись по обе стороны океана.

Кстати, именно он помогал Никите Хрущеву редактировать книгу воспоминаний после его отставки. Отправил рукопись для издания за рубежом. Сам писал книги с воспоминаниями и оценками исторических событий, свидетелем которых был в Советском Союзе и стал в Соединенных Штатах.

Второго июля Сергею Хрущеву должно было исполниться 85. Он чуть-чуть не дожил до этой даты: 18 июня сын генсека скончался. Причину смерти друзья и близкие пока не называют.

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