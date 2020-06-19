Песков назвал условия, при которых Польша может стать угрозой для России

Пресс-секретарь президента отметил, что российская сторона предпринимает меры, гарантирующие безопасность РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Польша сама по себе не представляет никакой угрозы для России. При этом ее готовность и желание предоставить свою территорию для чужой военной инфраструктуры может быть опасна.

«Как страна, готовая предоставить территорию для военной инфраструктуры третьих стран или такой организации, как Североатлантический альянс, — это представляет угрозу для нас», - объяснил представитель Кремля в эфире «Первого канала».

Песков отметил, что это вынуждает российские власти предпринимать меры, необходимые для гарантированного обеспечения безопасности России.

Напомним, «Газпром» принял решение прекратить транзит газа через Польшу по Ямальскому контракту. Документ на поставку газа был заключен Россией и Польшей еще в 1996 году, однако, продлевать его действие российская сторона не стала.