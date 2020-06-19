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Ученые навали дошкольников самыми опасными распространителями COVID-19

Ян Брацкий
03:34 19.06.2020
Одной их главных причин, по которой детей отнесли к наиболее опасной категории носителей вируса, является то, что они чаще других болеют в бессимптомной форме. 
Ученые навали дошкольников самыми опасными распространителями COVID-19
© Фото: pixabay.com

Ученые из Немецкого центра исследований инфекций пришли к выводу, что дети до шести лет могут являться самыми опасными распространителями COVID-19.

По мнению экспертов, причина в том, что дошкольники хуже соблюдают противоэпидемические правила, реже моют руки, не носят защитные маски, трогают лицо руками и пробуют на вкус различные предметы, пишут «Известия».

Кроме того, маленькие пациенты зачастую болеют бессимптомно, оставаясь внешне здоровыми. Сочетание всех этих факторов и заставило исследователей отнести детей к самой опасной категории распространителей вируса.

Ученые напомнили, что при первых признаках коронавирусной инфекции, необходимо обращаться за квалифицированной медицинской помощью, не заниматься самолечением и исключить контакты с другими людьми. 

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