Ученые навали дошкольников самыми опасными распространителями COVID-19

Ученые из Немецкого центра исследований инфекций пришли к выводу, что дети до шести лет могут являться самыми опасными распространителями COVID-19.

По мнению экспертов, причина в том, что дошкольники хуже соблюдают противоэпидемические правила, реже моют руки, не носят защитные маски, трогают лицо руками и пробуют на вкус различные предметы, пишут «Известия».

Кроме того, маленькие пациенты зачастую болеют бессимптомно, оставаясь внешне здоровыми. Сочетание всех этих факторов и заставило исследователей отнести детей к самой опасной категории распространителей вируса.

Ученые напомнили, что при первых признаках коронавирусной инфекции, необходимо обращаться за квалифицированной медицинской помощью, не заниматься самолечением и исключить контакты с другими людьми.