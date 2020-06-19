Гроза немецкого «зоопарка»: танк Т-34 доставили в Самару для участия в параде Победы

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) доставили в Самару легендарный танк Т-34, который возглавит механизированную колонну на параде, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Мастера ремонтных подразделений на специальной площадке подготовили основные узлы и механизмы Т-34, а также провели основные мероприятия технического обслуживания и ремонта. Всего в параде будут задействованы свыше 50 единиц военной техники Центрального военного округа и более 30 единиц раритетных машин Самарского клуба памяти и военно-патриотического воспитания молодежи.

В самарском параде, который пройдет на площади Куйбышева 24 июня, примут участие около 1700 военнослужащих ЦВО и представителей силовых ведомств региона. В составе механизированной колонны будет задействовано оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», танки Т-72Б3, зенитный ракетный комплекс С-300.

Также над Самарой состоится демонстрационный пролет авиации. Всего будет задействовано 14 самолетов и вертолетов. Жители города смогут увидеть два сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31 и два сверхзвуковых истребителя-бомбардировщика Су-34, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95. Также над Самарой пролетят три вертолета Ми-8 и пять вертолетов Ми-2 самарского аэроклуба ЦСКА.

При подготовке к проведению парада проводится комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБЗ проводят дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники парада находятся под пристальным наблюдением военных медиков.