Собянин попросил работодателей в Москве продлить удаленную работу

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей столицы по возможности продлить удаленную работу сотрудников еще на пару месяцев в связи с эпидемиологической обстановкой в городе. По мнению политика, на сегодняшний день все еще существует опасность заражения в офисах.

«Я считаю, что особенно сейчас, когда мы выходим из «ковидной» истории, если можно в офисе сохранить удаленку, надо сохранять в ближайшие недели, может быть, даже месяц-другой еще дополнительно», - сказал Собянин в эфире «России 1».

Он также подчеркнул, что депутаты рассматривают изменения к трудовому законодательству, которое прописывает процесс и технологию рабочей деятельности на удаленке.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин отметил сложности принятия решений при снятии ограничений в Москве. По мнению столичного мэра, ему необходимо было самому почувствовать, правильный ли он выбрал момент для дальнейших действий.