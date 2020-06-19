В ВОЗ предупредили о вступлении мира в новую опасную фазу пандемии

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, что мир вступает в новую и опасную фазу пандемии коронавируса.

«Темпы пандемии ускоряются. Вчера ВОЗ сообщили о 150 тысячах новых случаев COVID-19 - рекордный суточный показатель. Почти о половине от этих случаев сообщили из (Северной и Южной) Америки, значительное число и в Южной Азии и на Ближнем Востоке», - отметил представитель ВОЗ на брифинге.

Гебрейесус также подчеркнул, что многие устали сидеть по домам, а власти всех стран мира хотят открыть экономику.

«Однако вирус все ещё быстро распространяется, он все ещё смертельно опасен, большинство людей до сих пор уязвимы», - отметил гендиректор ВОЗ и призвал жителей всех стран мира соблюдать меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что ВОЗ обновила рекомендации по ношению масок. Тедрос Аданом Гебрейесус посоветовал обязательно надевать средства индивидуальной зашиты в общественных местах и транспорте.