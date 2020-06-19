Бесконечные тайны полуострова: в Крыму нашли новую пещеру Таврида

В крымских в горах обнаружены большие запасы подземных пресных вод. Об этом стало известно по итогам исследований Севастопольского госуниверситета и НИИ сельского хозяйства Крыма.

Недра полуострова таят много других сюрпризов. Так, в пещере Таврида, открытой при строительстве одноименной трассы, было обнаружено еще полкилометра лабиринтов.

Таврида - двухэтажная карстовая пещера сетчатой структуры. Чтобы увидеть новый 400-метровый коридор, нужно пройти полтора километра по уже изученному маршруту. Где-то пролезть, где-то проползти, а где-то втиснуться.

В этом месте совсем по другому ощущаются и пространство, и звуки. Данная пещера - один из самых больших гротов подземелья. Пористые своды сдерживает железобетонная плита перекрытия.

Под транспортной развязкой скрывается самая большая магнитная аномалия на полуострове, говорят спелеологи. Когда пещеру только обнаружили, концентрация углекислого газа в ней зашкаливала. Зато теперь, когда входы в пещеру открылись, внутри установился исключительный микроклимат: здесь стерильно и нет бактерий.

На Крымской полуострове находятся почти две тысячи пещер. Таврида - уникальная по своему расположению. Она тянется вдоль одноименной трассы, где-то пересекается с ней, а в некоторых местах даже совпадает.