Эксперт рассказала, как бросить курить на самоизоляции

В период самоизоляции человек должен отказываться от курения постепенно. При этом перед ним должна стоять четкая цель победить пагубную привычку навсегда. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала руководитель Федерального центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ ТПМ Маринэ Гамбарян.

«На период самоизоляции рекомендуется постепенный отказ от курения: снижение числа сигарет в день и привыкание к этому, физическое и психологическое», - отметила эксперт.

Она подчеркнула, что переходить на электронные сигареты во время намерения бросить курить категорически запрещено.

«Ни в коем случае нельзя переходить на электронные сигареты. Эти вещи только усугубляют тягу к курению, усугубляют зависимость, но не дают возможности бросить», - сказала Гамбарян.

Она посоветовала тем, кто желает отказаться от пагубной привычки, найти единомышленников в социальных сетях или поддержку в кругу семьи.