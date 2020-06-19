Тысячи жертв смертельного конвейера: под Псковом найдены захоронения узников нацистского лагеря

В Псковской области обнаружили массовое захоронение узников концлагеря Моглино, в котором на протяжении трех лет нацисты истязали советских военнопленных и мирных жителей. Останки нашли всего в нескольких десятках метров от места, где находились лагерные бараки.

Евгений Федорович Петров попал в моглинский лагерь смерти, когда ему не было и двух лет. И, конечно, сейчас ничего не помнит про жизнь в холодных бараках. Он до сих пор не может понять, как всей его семье удалось там выжить.

«Чувствую, что я благодарен своим родителям, что я остался жив. Но какие страдания они испытывали. Нас охраняли эстонцы. Мама говорила, такие ужасы творились. Рассказывала, что эстонцы зверствовали», - поделился воспоминаниями Евгений Петров.

Не так давно ФСБ рассекретила документы. Это допросы свидетелей, акты госкомиссии, составленные сразу после освобождения Псковской области от оккупации. Установлено, что в Моглинском лагере орудовала рота эстонских коллаборационистов. Именно они уничтожили там около трех тысяч человек. Сначала военнопленных, а потом всех, по их мнению, неблагонадежных мирных жителей - евреев, цыган, и просто сторонников Советской власти.

На стариках, женщинах и детях экономили патроны. Их убивали тем, что попадется под руку.

Одно массовое захоронение узников Моглино было обнаружено ранее в стороне от лагеря. Здесь же нашли место, где хоронили жертв показательных казней.

«Ставили на колени их при всех расстреливали. Такая акция устрашения. Доходило до того, что например у женщины родился ребенок и в этот же день этого ребенка убивали и ее выгоняли на работы», - рассказал о зверствах нацистов директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин.

Как, в свою очередь, объяснил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Псковской области Антон Доброхотов, конечной целью работы, проводимой на месте захоронения в рамках проекта «Без срока давности», является восстановление справедливости, памяти о жертвах нацистов среди мирного населения.

Помогать в работах по поиску и эксгумации останков будут военнослужащие 90-го отдельного специального поискового батальона Западного военного округа. Пока они в самом начале пути: сделан лишь один раскоп на краю большой поляны. Но судя, по архивным документам, в этом месте могут покоится сотни безвестных жертв карателей. Специалисты намерены найти каждого.