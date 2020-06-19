Ученые нашли биомаркер продолжительности жизни человека

Ученые выяснили, что по скорости накопления генетических мутаций можно спрогнозировать, сколько лет проживет тот или иной человек. Американские специалисты отметили, что у женщин данный метод позволяет предсказывать период фертильности.

По словам специалистов, давно известно, что повреждения ДНК в течение всей жизни происходят постоянно. При этом у организма есть механизмы восстановления, которые препятствуют накоплению вредных мутаций. Со временем эти механизмы становятся менее эффективными.

Американские биологи предположили, что скорость, с которой человек приобретает мутации ДНК, может служить точным биомаркером старения и по ней можно предсказывать продолжительность жизни даже у молодых людей.

Специалисты при исследовании опирались на базу данных Центра по изучению человеческого полиморфизма — международного научно-исследовательского генетического института в Париже.



Американские учены изучили три поколения 41 семьи. Авторы исследования проанализировали последовательности ДНК крови в тройках из 61 пары бабушек и дедушек из первого поколения и одного из их детей, пишет журнал Scientific Reports.

Специалисты сравнили мутации в ДНК представителей поколений и смогли определить, сколько их каждый из родителей накопил в яйцеклетке или сперме на момент зачатия ребенка. Далее ученые рассчитали количество мутаций и скорость их накопления для второго поколения.

Американские специалисты сделали удивительное открытие: молодые люди, получившие от родителей меньше мутаций и с меньшей скоростью накапливавшие их при жизни, жили примерно на пять лет дольше, чем те, у кого темп прироста мутаций был выше. Разница может быть сравнима с последствиями курения или недостатка физической активности.

В результате исследования также удалось выяснить, что скорость накопления мутаций увеличивается во время или вскоре после полового созревания. Таким образом, старение организма начинается уже в подростковом возрасте.

Ранее сообщалось, что ученые рассказали, какие продукты ускоряют старение. По мнению специалистов, процесс старения человека может быть ускорен, если употреблять в пищу продукты с высоким содержанием разных добавок.