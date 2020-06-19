В Подмосковье с 25 июня возобновят работу все магазины

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с четверга, 25 июня, в смогут возобновить работу магазины любой площади и салоны красоты.

Подчеркивается, что для начала работы предприятиям торговли необходимо направить уведомление о готовности по отраслевым стандартам в органы местного самоуправления соответствующего города.

По словам Воробьева, с этого же дня подмосковные МФЦ возобновят работу в полном объеме, но обслуживание в них будет вестись по предварительной записи.

Губернатор также разрешил возобновить работы музеев региона (с 25 июня), фитнес-центров (с 1 июля) и детских лагерей (с 15 июля), говорится в постановлении главы региона.

Напомним, с 12 июня в регионе открылись летние веранды кафе и ресторанов, а с 15 июня возобновили работу фотоателье, автошколы, агентства по трудоустройству.



Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев поблагодарил Москву за помощь в борьбе с коронавирусом. Он отметил, что поддержка столичного мэра Сергея Собянина оказывалась в самые сложные моменты.