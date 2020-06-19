В МИД РФ оценили стратегию «космической обороны» Пентагона

В Министерстве иностранных дел России заявили, что публикация «Оборонной космической стратегии» США говорит об агрессивности курса Вашингтона в данной сфере.

«Четко обозначена конечная цель - обеспечение «американского военного превосходства в космосе». В этой связи деятельность Пентагона будет сфокусирована на военном применении космического потенциала», - сказано в официальном сообщении российского министерства.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Пентагоне заявили об окончании разработки «Стратегии обороны в космосе», направленной против «угроз» со стороны России и Китая. Американская сторона рассказала, что РФ и КНР якобы намерены разместить в космосе некое оружие или каким-либо другим способом выступить против американских космических сил.