«Щербет наиболее безопасен»: диетолог рассказала об употреблении мороженого в жару

Российский врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова рассказала «Звезде» о том, сможет ли мороженое в жаркую погоду утолить жажду и чем руководствоваться при покупке данного продукта.

«Если мы говорим про фруктовый лед, то он априори химический. Я категорически против него. И это мороженое не является утолителем жажды, потому что в нем есть добавленные сахара», - подчеркнула специалист.

Также, по ее мнению, в данном случае лучше взять любое молочное или сливочное мороженое, хотя и этот продукт не является утолителем жажды. Однако в нем есть питательные компоненты и отсутствует то огромное количество «химии», которое есть во фруктовом льду.

Если речь идет об утолении сильной жажды, то вместо мороженого лучше выпить горячий чай с лимоном или мятой.

«Есть такое мороженое щербет или еще его называют «сорбет». Для меня критерием его качества является то, видны ли в нем кусочки ягод, насколько мороженое натуральное», - объяснила диетолог.

По мнению специалиста, больше всего для употребления подходят щербеты со вкусом клюквы или черной смородины, так как эти ягоды наиболее кислые и смогут в определенной степени утолить жажду.

«Я бы сделала выбор в сторону щербетов с тщательным изучением состава. Нужно смотреть все «ешки» и консерванты, которые есть в составе. Чем больше ягод и пюре в самом мороженом, тем оно лучше и полезнее. И, к слову, за счет этого снижается калорийность продукта», - отметила специалист.

По словам диетолога, чем ближе к первому месту в списке состава мороженого стоит сахар, тем хуже продукт.

«Если в составе продукта, на этикетке которого написано без сахара, есть глюкоза, фруктоза и сироп, то это обман. Это тот же самый сахар», - подытожила диетолог.



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