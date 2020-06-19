«Вначале было недоверие»: сын летчика Пауэрса рассказал, как познакомился с Сергеем Хрущевым

Гэри Пауэрс, сын американского летчика Фрэнсиса Пауэрса, управлявшего самолетом-шпионом, который был сбит над территорией СССР в 1960 году, рассказал «Звезде» о том, как познакомился с сыном Никиты Хрущева Сергеем, а также о том, как в первое время протекало их общение.

«Когда мы впервые встретились с Сергеем, мы относились друг к другу с небольшим подозрением. Мы не слышали все эти вещи про отцов друг друга. После первого дня конференции, когда у нас была возможность встретиться и поговорить о жизни и нашей работе, мы поняли, что у нас много общего. Мы оба были историками, оба занимались исследованиями холодной войны. После этой конференции мы начали дружить, эта дружба длилась более 25 лет», - поделился воспоминаниями друг Сергея Хрущева.

Ранее стало известно, что в США умер сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей. По данным СМИ, потомок советского лидера ушел из жизни 18 июня. Ему было 84 года. Обстоятельства смерти пока не разглашаются.

В СССР Сергей Хрущев работал конструктором космических систем, в 1963 году получил звание Героя Социалистического Труда. В США он эмигрировал в 1990-х годах.

Первого мая 1960 года в Свердловской области был сбит американский самолет-разведчик U-2, пилотируемый летчиком Фрэнсисом Пауэрсом. Летчик успел катапультироваться и попал в руки властей. Спустя примерно два года его обменяли на советского разведчика Рудольфа Абеля.