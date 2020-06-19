ВЭФ-2020 перенесли на год из-за пандемии коронавируса

В Росконгрессе сообщили, что следующий Восточный экономический форум пройдет в сентябре 2021 года, в этом году форум не состоится из-за неустойчивой эпидемиологической обстановки на фоне коронавируса.

«В соответствии с решением организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ, в 2020 году проведение форума отменено. Шестой Восточный экономический форум состоится в сентябре 2021 года», - подчеркнули в сообщении.

Напомним, в 2020 году из-за пандемии коронавируса также были отменены Российский инвестиционный форум в Сочи и ПМЭФ.