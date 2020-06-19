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Путин рассказал о подарках, которые ему дарят внуки

Виктория Ивашечкина
18:25 19.06.2020
Также российский лидер показал фотографию отца, которая уже несколько лет хранится в его комнате отдыха.
Путин рассказал о подарках, которые ему дарят внуки
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин рассказал, что его внуки любят делать ему подарки. Их лидер страны хранит в особенном месте.

«Кое-что они мне дарят, у меня это есть, но не в рабочем кабинете, а, скажем, в комнате отдыха», - отметил российский лидер в интервью для телеканала «Россия 1».

Также Владимир Путин показал журналистам портрет отца, фотография уже несколько лет хранится в его комнате отдыха.

Ранее российский лидер рассказал о звонках обоих внуков на его работу в Кремль.

Владимир Путин предпочитает не выставлять свою частную жизнь на публику и крайне редко делится моментами из жизни своих двух дочерей и внуков. При этом в июне 2017 года во время прямой линии президент признался, что у него родился второй внук.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин сказал, что чувствует себя комфортно среди рядовых людей. Он объяснил это тем, что сам родом из простой семьи.

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