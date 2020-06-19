В Крыму обнаружили крупные запасы пресной воды

Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземных пресных вод. По мнению специалистов, данное открытие позволит решить проблему водообеспечения полуострова.

«Ученые установили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900-1 100 метров происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80-85 градусов», - говорится в сообщении пресс-службы Севастопольского госуниверситета (СевГУ).

По данным ученых, водные потоки, которые мигрируют по тектоническим разломам по всей территории Крыма, проходят на глубине 350-500 метров. Эти потоки, считают сотрудники СевГУ, уникальны тем, что формируются в природных опреснителях, куда поступает морская вода. Пар без соли конденсируется в карстовых породах, вне зависимости от природных осадков и времени года.

Отмечается, что у данных подземных вод могла бы быть высокая степень стоимости добычи, однако на полуострове они протекают близко к поверхности, что, в свою очередь, снижает стоимость бурения скважин.