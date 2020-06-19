Ураган и удары волн: попавший в шторм питерский рыбак снял на видео буйство стихии

Петербургский рыбак Алексей Кухарь попал в мощный шторм в Финском заливе. В момент буйства стихии он находился на приличном расстоянии и происходящее несло в себе серьезную опасность.

Благо все обошлось, и рыбак даже сумел записать свои приключения на видео. На кадрах видно, как нос небольшого судна буквально врезается в огромные волны бушующего залива на фоне черного грозового неба.

В своих социальных сетях Алексей сообщил, что видео не способно передать того, что происходило в тот момент в Финском заливе. Мужчина также честно признался, что ему было страшно во время этого шторма.