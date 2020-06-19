Родственников погибшего в ДТП с Ефремовым признали потерпевшими

Адвокат семьи погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, Александр Добровинский, сообщил, что вдову, сына и брата Сергея Захарова признали потерпевшими в деле об аварии.

«Вдова погибшего и их сын Виталий также признаны потерпевшими в деле о ДТП. Сразу уточню, брат погибшего Валерий также является потерпевшим, и все трое являются моими доверителями», - уточнил Добровинский.

Адвокат семьи погибшего также подчеркнул, что ведущему дело следователю были переданы соответствующие ордера.

Александр Добровинский рассказал, что ранее обсуждал с семьей Захарова возможность поездки следователя к матери погибшего водителя-курьера в Рязань «для подписания аналогичных документов о признании и ее потерпевшей в данном деле».

«Следует сказать, что неизвестные приезжали к несчастной женщине и пытались всучить ей деньги. Естественно, ничего не вышло», - посетовал Добровинский, пишет ТАСС.

Напомним, страшная авария с участием актера Михаила Ефремова произошла в понедельник, 8 июня, на Садовом кольце. Актер выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого позднее скончался в больнице от полученных травм. В прокуратуре Москвы по результатам экспертизы заявили, что в момент ДТП Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремову может грозить тюремный срок от 5 до 12 лет.

Ранее сообщалось, что семья погибшего Сергея Захарова не приняла извинения артиста.