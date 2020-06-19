Путин заявил, что Россия выходит из ситуации с COVID-19 с минимальными потерями

Российский президент Владимир Путин заявил, что страна с минимальными потерями выходит из ситуации с коронавирусом.

«Самое главное, что эта ситуация нас всех объединила. Это факт. И это позволило нам с минимальными потерями, как я многократно говорил, выходить из сложившейся ситуации», - отметил Путин во время встречи с представителями различных отраслей экономики.

Напомним, ранее Путин подчеркнул, что Россия смогла достойно ответить на пандемию коронавируса. По мнению президента, на территории России удалось не допустить резкого скачка цен за счет рыночных механизмов.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин назвал оправданным риск снятия ограничений в столице. По словам политика, по прошествии недели после смягчения мер в столице продолжается снижение заболеваемости коронавирусом.