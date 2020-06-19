Синоптики сообщили о приближении третьей волны тепла в России

Самым прохладным для европейской части страны днем станет воскресенье, 21 июня. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

При этом метеоролог добавила, что уже в понедельник, 22 июня, в регион снова придет теплый воздух и температура начнет повышаться каждый день на пару градусов.

В интервью «Российской газете» она уточнила, что, в частности, в Москве в воскресенье ожидается плюс 21-23 градуса по Цельсию, а к среде - до плюс 29.

В то же время, по словам Паршиной, потепление не затронет Урал и Дальний Восток. Так, в Хабаровском крае и Амурской области, на севере Приморья температура будет ниже нормы на два-четыре градуса.