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Синоптики сообщили о приближении третьей волны тепла в России

Роман Захаров
16:31 19.06.2020
С понедельника, 22 июня, температура воздуха в европейской части РФ начнет ежедневно повышаться.
Синоптики сообщили о приближении третьей волны тепла в России
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Самым прохладным для европейской части страны днем станет воскресенье, 21 июня. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

При этом метеоролог добавила, что уже в понедельник, 22 июня, в регион снова придет теплый воздух и температура начнет повышаться каждый день на пару градусов.

В интервью «Российской газете» она уточнила, что, в частности, в Москве в воскресенье ожидается плюс 21-23 градуса по Цельсию, а к среде - до плюс 29.

В то же время, по словам Паршиной, потепление не затронет Урал и Дальний Восток. Так, в Хабаровском крае и Амурской области, на севере Приморья температура будет ниже нормы на два-четыре градуса.

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