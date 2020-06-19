«Я из простой семьи»: Путин заявил, что чувствует себя комфортно среди рядовых людей

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что чувствует себя комфортно в среде рядовых людей. Он объяснил, что сам родом из простой семьи.

«Знаете, я чувствую себя в среде рядовых людей очень комфортно. Это в известной степени моя среда, потому что я из очень простой рабочей семьи», - поделился Путин в интервью, фрагмент которого был показан на телеканале «Россия 1».

Ранее сообщалось, что лидер РФ Владимир Путин написал для американского журнала статью на тему Великой Отечественной войны. В частности, в ней он рассказал, как умер его старший брат Витя во время блокадного Ленинграда, и о том, как отец сам вызвался защищать свой родной город и был тяжело ранен.